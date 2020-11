O processo por corrupção do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy vai ser retomado na segunda-feira após o tribunal correcional de Paris ter rejeitado o seu adiamento, por motivos de saúde de um dos coacusados.

Um relatório médico concluiu que o antigo juiz Gilbert Azibert, 73 anos, estava apto a comparecer, mas o tribunal rejeitou o pedido de adiamento e ordenou que comparecesse "em pessoa" na segunda-feira, pelas 13:30 locais, antes de suspender de novo a audiência até essa data.

O julgamento de Sarkozy, acusado de corrupção e tráfico de influências na sequência de um escândalo que envolveu escutas telefónicas, começou segunda-feira passada no Tribunal Criminal de Paris, mas foi adiado pouco depois.

A decisão do tribunal foi tomada na sequência do pedido dos advogados de um dos réus, o juiz Gilbert Azibert, que alegaram o estado de saúde muito precário do arguido, tendo o presidente do tribunal ordenado um exame médico que, entretanto, foi entregue.