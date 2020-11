O número diário de casos de covid-19 voltou a subir esta quinta-feira, tendo sido registados mais 6.383 infetados nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), no mesmo período de tempo morreram 82 pessoas devido ao novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o país soma já um total acumulado de 280.394 infetados, dos quais 4.209 não resistiram à doença.

A região Norte continua a ser a que regista mais casos diários e voltou a superar a barreira dos três mil novos infetados diários – com 3.414 diagnósticos positivos para a covid-19. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas mais 1.782 infeções, a região Centro, com mais 964, o Alentejo com mais 87 e o Algarve com 85. Nos Açores foram diagnosticados mais 16 casos e na Madeira mais 2.

Dos 82 óbitos, 43 ocorreram no Norte, 26 na Grande Lisboa, seis no Centro, quatro no Alentejo, dois no arquipélago dos Açores e um no Algarve.

Por outro lado, o número de internados voltou a baixar, bem com o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), depois de duas semanas a subir consecutivamente. Estão agora internadas 3.192 pessoas, menos 59 do que ontem. Destas, 516, menos uma do que no último balanço, estão em UCI.

Há mais 4.588 recuperados da doença desde ontem. No total,193.944 pessoas que estiveram infetadas no país já venceram a doença.

Existem 82.241 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 81.367 contactos em vigilância.