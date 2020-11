A esperança de vida aos 65 anos mantém a tendência crescente e terá sido de 19,69 anos no triénio 2018-2020, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto significa que será necessário trabalhar mais um mês em 2022 para se reformar, ou seja, aos 66 anos e sete meses.

"A estimativa provisória da esperança de vida aos 65 anos mantém a trajetória ascendente que tem vindo a ser observada, embora o progresso no último triénio se tenha atenuado. Efetivamente, no triénio 2018-2020 aquela estimativa foi 19,69 anos, tendo nos dois triénios anteriores sido estimada em 19,61 anos (2017-2019) e 19,49 anos (2016-2018)", pode ler-se no relatório do INE.

Recorde-se que entre 2019 e 2020, a idade de acesso à pensão estacionou nos 66 anos e cinco meses.