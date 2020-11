O Deus Maradona silenciou a pandemia

Em Portugal, a pandemia passou para segundo plano e nas televisões os diretos que estavam preparados, como por exemplo a manifestação em frente à Assembleia da República dos homens da noite e da restauração, deixaram de ter interesse.

Foi o maior génio do mundo do futebol – os admiradores de Pelé não concordam – e conseguiu algo inédito no dia de ontem: um pouco por todo o mundo, as capas dos sites dos principais jornais e revistas tinham em manchete a morte de Diego Armando Maradona.

Maradona era o símbolo máximo da irreverência e talvez por isso quando entrou a toda a velocidade no mundo da cocaína muitos acabaram por menorizar a dependência do craque.

