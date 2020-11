A deputada não inscrita Cristina Rodrigues vai abster-se na votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

"Viabilizo, mas não voto favoravelmente", adiantou a deputada, através de um comunicado divulgado esta quinta-feira.

Cristina Rodrigues justifica a sua abstenção, defendendo que "seria uma irresponsabilidade" juntar uma crise política à crise social que o país atualmente atravessa.

Além de que, na opinião da deputada, "este orçamento procura responder aos desafios da pandemia, o que neste momento é fundamental".

Sublinhe-se que com a abstenção de Cristina Rodrigues, do PCP e do PEV (anunciadas esta quarta-feira), são necessárias pelo menos mais duas abstenções para que o documento seja aprovado.