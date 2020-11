A vida do (pequeno) grande génio da bola em imagens

Diego Armando Maradona morreu, esta quarta-feira, aos 60 anos depois de uma paragem cardíaca. Considerado um dos melhores jogadores do mundo, o argentino El Pibe era também um dos mais polémicos, dentro e fora de campo. Recorde algumas das imagens dos momentos mais marcantes da vida do génio do futebol.