Diego Maradona morreu, esta quarta-feira, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória em sua casa.

A notícia está a ser avançada pelos jornais argentinos Clarín e Diário Olé. O ex-jogador tinha 60 anos.

Sublinhe-se que o ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para remover um coágulo no cérebro no início do mês, tendo recebido alta oito dias depois. Encontrava-se a recuperar em casa.

Inicialmente El Pibe foi hospitalizado no dia 2 de novembro com um quadro clínico de anemia e desidratação, apresentando igualmente um estado depressivo.

Maradona celebrou 60 anos no início do mês de novembro, dia em que se sentiu mal. O internacional estava no estádio do Gimnasia de la Plata, clube do qual era treinador, e acabou por abandonar o local ainda antes de começar o jogo da equipa com o Patronato, ficou o técnico adjunto Sebastián Mendez a comandar o jogo.

Recorde-se que o ex-jogador - considerado como um dos melhores futebolistas de todos os tempos - era conhecido por várias polémicas com o consumo de droga. Maradona chegou mesmo a sofrer uma overdose e a ficar em coma. Depois de ter estado internado, El Pibe garantiu estar completamente limpo e que não consumia drogas há mais de 13 anos. Os médicos vieram a público na altura confirmar a informação, adiantando que estava "completamente limpo da cocaína", mas admitiam que em "alguns momentos" teria cometido "excessos com bebidas alcoólicas".