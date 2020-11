A região Norte contabilizou em outubro 153 022 desempregados inscritos nos centros de emprego, mais 28 685 pessoas quando comparado com fevereiro, mês anterior à pandemia da covid-19, segundo as estatísticas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com as estatísticas mensais por concelho do IEFP, consultadas esta quarta-feira pela Lusa, a região Norte contabilizou em outubro um total de 153 022 pessoas inscritas no desemprego, 58% das quais mulheres.

Do total de inscritos, mais de metade – o que corresponde a 87 902 pessoas – estão alistadas há menos de um ano no IEFP.

Comparativamente ao mês de fevereiro, o último mês antes da pandemia da covid-19 assolar o país, quando a região Norte contabilizava 124 337 pessoas inscritas no desemprego, há mais 28 685 desempregados.

Também em comparação com o período homólogo de 2019, que contabilizava 124 078 pessoas, a região Norte registou mais 28 944 pessoas inscritas nos centros de emprego.

Das mais de 153 mil pessoas inscritas em outubro, 13 780 estão à procura do primeiro emprego, o que representa, quando comparado com fevereiro, mais 2252 pessoas.

Desde o início da pandemia da covid-19, o mês com o maior número de inscritos nos centros de emprego na região Norte foi agosto, com 158 013 pessoas.

Segundo as estatísticas do IEFP, no mês de outubro, os concelhos de Vila Nova de Gaia e do Porto foram os que contabilizaram o maior número de desempregados da região, com 17 143 e 12 253 pessoas inscritas, respetivamente.

A estes dois concelhos, sucedem Gondomar (8181 inscritos no desemprego), Matosinhos (7718), Braga (7531) e Guimarães (7065).

De acordo com o IEFP, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 34,5% em outubro em termos homólogos e diminuiu 1,6% face a setembro.