A formação política na área do género, como acontece nas temáticas da juventude, do trabalho e das autarquias, possui particularidades que têm sido objeto de vários estudos europeus e internacionais, os quais têm contribuído para uma melhor compreensão destes setores da sociedade.

Ciente diso, e apostado em valorizar o papel da formação política, o Instituto Francisco Sá Carneiro, não podia deixar de promover iniciativas destinadas a aprofundar os conhecimentos e a melhorar o desempenho políticos dos seus membros, em particular, das mulheres social democratas.

A Academia de Formação Política para Mulheres Social Democratas é uma iniciativa do Instituto Francisco Sá Carneiro, do Partido Social Democrata (PSD) e das Mulheres Social Democratas (MSD), desenvolvida em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, com a finalidade de melhorar e aperfeiçoar a formação política das mulheres social democratas.

Pode-se nascer com vários talentos, mas nunca se nasce educado ou instruído. E até os talentos exigem cultivo e aperfeiçoamento. A política exige reflexão, estudo e formação. Só assim é possível formar opinião fundamentada sobre os assuntos e exprimi-la de forma compreensível para todos.

Pretende-se que as várias edições da Academia de Formação Política para Mulheres contribuam de forma inovadora para melhorar a compreensão do fenómeno político, aperfeiçoar o pensamento político com argumentos sérios, objetivos e competentes e estimular a participação das mulheres na vida política.

As destinatárias das ações de formação são mulheres social democratas que pretendam potenciar a sua capacidade de intervenção e participar de forma mais ativa, não apenas na vida partidária, mas sobretudo na vida política, económica e social do país.

Até à atual quarta edição, a Academia decorreu em regime de internato com a duração de 3 dias, ao fim de semana, com início na sexta-feira a partir das 19h00. Era também neste formato que a quarta edição da Academia estava programada para decorrer, desta vez em Albufeira, no Algarve. Mas a pandemia interferiu com os planos da organização e obrigou a que a mesma se realize em Lisboa, durante um único dia e com os participantes interligados por via remota.

Recorde-se que a primeira edição da Academia realizou-se em Lisboa e em Setúbal no ano 2018. A segunda e a terceira Academias tiveram lugar em 2019, nos meses de março, na Serra da Estrela, e de junho, em Espinho.

O percurso, desde a génese das MSD (Mulheres Social Democratas) até à presente Academia de Formação Política para Mulheres, foi longo, repleto de peripécias e de altos e baixos. Mas, como costumamos dizer, parafraseando o poeta: “Deus quer, a Mulher sonha, a obra nasce.”

Ao invés do que se possa pensar, em alguns círculos restritos de desconhecimento, a ações de formação em causa incluem tópicos que são objeto de estudos científicos em muitas universidades e são considerados da maior relevância para a consolidação da sociedade livre, justa, próspera e democrática que todos ambicionamos.

Não é por acaso que as Nações Unidas consideram a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E as várias edições da Academia de Formação para Mulheres têm-se pautado por grande empenho na prossecução deste objetivo através da formação para a intervenção política na sociedade.

Um agradecimento sentido é devido às pioneiras da primeira edição da Academia de Formação Política para Mulheres. A semente que plantaram deu flor e frutos. Esperemos que muitas mais mulheres possam usufruir deste programa de formação.

Chegadas até aqui, podemos dizer com orgulho: “Yes, we can.” Sim, nós conseguimos!

Deputada na Assembleia da República