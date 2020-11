Um Governo 'a pão e água'

A crise ainda só está a dar os primeiros passos.

O Governo bem pode dar graças a S. Pedro pela previsão do boletim meteorológico para esta quarta-feira. A chuva persistente deverá afastar muitos potenciais manifestantes que num dia mais simpático sem dúvida engrossariam o protesto em frente ao Parlamento. Mas é evidente que as condições atmosféricas oferecem apenas uma espécie de moratória ao Governo, para usar uma palavra agora muito em voga. Mais cedo ou mais tarde, a insatisfação acabará por vir à superfície. Para já, é a vez de o setor da diversão noturna, hotelaria, cultura e restauração, que está com a corda na garganta, a exigir uma intervenção imediata. Com ou sem ajuda, acredito que muitos destes negócios já têm o destino traçado... Mas estamos apenas no início da via sacra. A crise ainda só está a dar os primeiros passos.

