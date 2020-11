Fundado em 1915, o Colégio Franco-Brasileiro tem uma longa tradição no Rio de Janeiro. Mas isso não impede a sua direção de ensaiar novos caminhos. Para apelar à inclusão social e combater o “machismo e sexismo no discurso”, a instituição adotou uma linguagem neutra, desejando que professores e alunos manifestem livremente a sua identidade de género. Entre as operações linguísticas para serem utilizadas no estabelecimento escolar conta-se a expressão “querides alunes” – em vez dos habituais “queridos alunos” e “queridas alunas”.

A iniciativa tem suscitado estranheza também deste lado do Atlântico. Poderá algum dia vir a ser empregue em Portugal? Ao i, o sociólogo Elísio Estanque mostra-se “cético” quanto ao sucesso desta ideia.

