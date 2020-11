É uma das figuras da noite, e esteve à frente de casas como o Plateau, Docks, Indochina, Kings and Queens, entre outras. Braço-direito de Pedro Luz durante muitos anos, Zé Gouveia ganhou o seu espaço e acabou por ser o rosto da animação noturna do grupo de Paula Amorim. Mas a crise acabou por suspender o seu contrato, sendo hoje um dos organizadores do movimento de defesa dos empresários da restauração e da vida noturna.

Tem sido um dos rostos do movimento “A Pão e Água” que hoje realiza uma manifestação contra as medidas do Governo para os setores da restauração, bares e discotecas, desta vez em frente à Assembleia da República. Como surgiu o desafio de liderar este movimento?

Não sou o líder, mas apenas um dos porta-vozes. E o Ljubomir Stanisic também tem assumido esse papel. Mas avancei pelo facto de as pessoas não se quererem expor. Sempre fui uma pessoa de causas, sem nunca me preocupar muito com as consequências. Fui desafiado por um grupo de empresários do Norte para estar à frente da Associação de Discotecas Nacional (ADN), quando tudo isto começou. E depois surgiu este movimento, para tentar que os empresários ligados a estes setores se fizessem ouvir. Eu até já na escola era o delegado de turma, por isso aceitei o desafio, Sinto-me à vontade a lutar por causas, quando acredito que elas fazem sentido.

Falou do chef Ljubomir Stanisic. A presença de uma pessoa tão conhecida da TV, com negócios de sucesso, não poderá concentrar o discurso numa única figura mediática? Não poderá até retirar o foco das preocupações que atravessam a grande maioria anónima – os milhares de empresários da restauração que estão perto da falência?

Pelo contrário. O Ljubomir é um dos poucos que teve – e como ele próprio o disse na altura –, os “tomates” para dar a cara por aqueles que, neste momento, estão em situação de desespero. A verdade é que a maior parte das falências são “envergonhadas”, as pessoas não têm coragem de dar a cara. O Ljubomir Satanisic é o primeiro grande chef a reconhecer que, nestas condições, a empresa dele não conseguirá sobreviver por muito mais tempo.

