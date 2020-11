Lisboa, 15h30. Pese a pandemia, no local e hora assinalados, são esperados milhares de manifestantes que vão cerrar fileiras diante das escadarias da Assembleia da República para aquela que se prevê ser a maior ação de protesto organizada pelo movimento “A Pão e Água”, até ao momento. O grupo volta a sair às ruas para exigir do Governo mais apoios para os setores dos restaurantes, bares e discotecas, mas agora também a “devolução” dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, nomeadamente os restaurantes, impedidos de trabalharem durante o recolher obrigatório decretado para os próximos fins de semana e feriados (a partir das 13h00).

Aquilo que começou por ser um movimento setorial, galgou fronteiras, para, hoje, tornar-se um corpo que une “todas as atividades económicas que se viram afetadas por esta crise”, nas palavras de José Gouveia, empresário ligado ao setor da diversão noturna, e um dos porta-vozes do grupo (a par com o chef Ljubomir Stanisic). Através de mensagens pelo Whatsapp, a que o i teve acesso, os organizadores lançam um apelo à mobilização da “restauração, noite, pequeno comércio, cultura, turismo e hotelaria” e a “todos aqueles que se quiserem juntar” ao protesto.

Perante o aumento da contestação, face às restrições anunciadas pelo Governo nas últimas duas semanas, é provável que este protesto reúna mais manifestantes que as ações realizadas anteriormente no Porto, Lisboa (Rossio) e Faro. O facto de existirem grupos de cidadãos que se têm vindo a unir a estes protestos – como aconteceu na ação do Rossio, onde dezenas de membros do movimento “Marcha Pela Liberdade” se juntaram aos manifestantes – não permite, neste momento, antever um número de participantes, que, ainda assim, deverá ascender aos vários milhares.

A radicalização da luta A duração do protesto é outra incógnita, uma vez que os líderes do movimento estão preparados para radicalizar a luta. O i apurou que alguns dos empresários consideram que este é o momento decisivo para assumirem uma posição de força perante o Governo. Para tal, os proprietários estão a ponderar iniciar uma greve de fome, que se manterá até o primeiro-ministro António Costa ou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, aceitarem reunir com os líderes do movimento.

