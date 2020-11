Entre 60 a 90 mil pessoas poderão ficar impedidas de votar nas próximas eleições presidenciais, afirmou ao i o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes. De acordo com as projeções feitas pelo investigador, é provável que durante o mês de janeiro, a média de casos diários ronde os 3000. As regras especiais para pedir o voto antecipado implicam que a infeção e o confinamento obrigatório tenham sido decretados até ao décimo dia antes das eleições.

