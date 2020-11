O aumento de casos de covid-19 tem estado a desacelerar no país, mas não se nota ainda um abrandamento dos contágios entre os mais idosos, os grupos etários em que se tem registado uma maior letalidade associada à infeção com o Sars-Cov-2. Os dados divulgados pela Direção Geral da Saúde, que o i analisou, revelam que na última semana, de segunda-feira a domingo, houve um novo máximo de diagnóstico acima dos 70 anos de idade, com 4949 casos registados em pessoas com 70 ou mais anos. É um novo recorde face ao que se viveu nos últimos meses, sendo que desde o início do novembro já foram contabilizados quase 15 mil casos entre idosos acima dos 70 anos. Um aumento de infeções nos grupos etários de maior risco que tem acompanhado a subida da mortalidade no país associada à doença.

