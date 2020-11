A Liga dos Campeões prepara-se para trazer muitas novidades durante os dias de hoje e de quarta-feira. À entrada da quarta jornada da fase de grupos, são sete as equipas que podem assegurar já o passaporte para os oitavos-de-final da prova milionária. Com um pleno de vitórias na competição, Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool e Barcelona sabem que em caso de vitória (ou até de empate) nos respetivos desafios saltam garantidamente para a próxima etapa. Os bávaros, atuais campeões em título, lideram o grupo A, do qual fazem também parte Atlético de Madrid, Lokomotiv e Salzburgo – será, de resto, frente ao conjunto austríaco que os alemães vão tentar assegurar de forma antecipada a qualificação para os oitavos. Com 9 pontos, o Bayern está confortavelmente no primeiro lugar do agrupamento, seguido pelos colchoneros, com 4. De notar que a equipa de João Félix também poderá ficar com um pé e meio na fase seguinte em caso de vitória na receção aos russos, terceiros classificados, com apenas 2 pontos.

Já o City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias pode ser encontrado no grupo C, que divide com o FC Porto, única equipa portuguesa em prova. O conjunto de Pep Guardiola visita o Olympiacos de Pedro Martins (terceiro classificado, com três pontos), pelo que um empate colocaria de imediato a equipa inglesa nos oitavos-de-final. Já a equipa de Sérgio Conceição pode ficar numa situação privilegiada se conseguir bater o Marselha de André Villas-Boas em França. Os dragões ocupam atualmente o 2.o lugar do agrupamento (6 pontos) e nova vitória sobre o clube da Ligue 1 (o FC Porto venceu o Marselha por 3-0 no Dragão) pode deixar os azuis-e-brancos mais confortáveis – se, noutro cenário, o FC Porto vencer os franceses e o City bater o conjunto grego, o atual campeão da Liga portuguesa pode até ficar a um ponto do apuramento para a fase seguinte (com duas jornadas por disputar).

Também na quarta-feira, o Liverpool pode garantir o bilhete para os oitavos: para isso, terá de vencer a Atalanta. No grupo D, os reds lideram com 9 pontos, mais cinco do que o Ajax e os italianos (com 4 cada). Em caso de triunfo de Diogo Jota e companhia será também uma oportunidade de ouro para os holandeses se isolarem no segundo posto, uma vez que defrontam os dinamarqueses do Midtjylland, que ocupam o último lugar do agrupamento, sem qualquer ponto. No grupo G espera-se o apuramento imediato do Barcelona. Os catalães só precisam de vencer na deslocação a Kiev, frente ao Dínamo local, para passar aos oitavos. Numa posição favorável, Ronald Koeman optou por deixar Lionel Messi e De Jong de fora da convocatória do Barça para o jogo desta noite. “Decidimos não levar nem o Leo nem De Jong porque a situação na Liga dos Campeões é boa e podem descansar. Já têm muitos jogos”, esclareceu o técnico holandês, lembrando ainda que Piqué, lesionado no joelho, é uma “baixa importante”. O Barça perdeu no fim de semana o clássico espanhol frente ao Atlético de Madrid e atravessa um período complicado, com as críticas ao internacional argentino a subirem de tom devido às últimas exibições, menos conseguidas. Apesar do momento complicado, o técnico desvalorizou a “crise Messi”: “Falamos demasiado do Messi porque sempre teve muita influência nos êxitos do clube. Estou convencido de que ainda é o jogador de que precisamos”.

O clube espanhol, que vai contar com o português Trincão na comitiva, lidera o grupo com 9 pontos, mais três do que a Juventus.

De notar que Cristiano Ronaldo e companhia também podem selar já a passagem para a fase seguinte – para isso, terão de vencer na receção ao Ferencváros e esperar que o Barcelona vença os ucranianos.

Já Chelsea e Sevilha lideram o grupo E, com sete pontos cada, e podem ser as primeiras equipas a garantir vaga nos oitavos, ainda durante a tarde de hoje.

Os ingleses defrontam o Rennes, enquanto os espanhóis vão ao terreno do Krasnodar. Franceses e russos estão no fundo da tabela, com um ponto cada, o que significa que, em caso de derrota, permitem o apuramento direto dos respetivos adversários para a fase que antecede os quartos-de-final.

De sublinhar que, hoje, o grupo H ainda pode sofrer mexidas. O Manchester United e o RB Leipzig dividem a liderança do agrupamento, com seis pontos cada. Por sua vez, o PSG está em terceiro lugar, com três pontos, os mesmos que o Basaksehir. Os red devils defrontam os turcos em Old Trafford, enquanto os franceses, finalistas vencidos da última edição da Champions, recebem os alemães: uma derrota do tricampeão francês pode colocar a equipa de Neymar, Mbappé e do internacional luso Danilo Pereira mais próxima do adeus à principal prova da UEFA.

Com vários portugueses em destaque em nova ronda da Liga dos Campeões, nova referência para Jota, melhor marcador da competição (4 golos), a par de Marcus Rashford (Man. United) e Álvaro Morata (Juventus). O atacante do Liverpool conta com um hat-trick frente à... Atalanta, tendo registado ainda um golo no triunfo diante do Midtjylland. Recorde-se que CR7 falhou os dois primeiros jogos (com o Dínamo Kiev e Barcelona) devido aos testes positivos à covid-19 e continua em branco na prova. O capitão da seleção portuguesa estreou-se na edição de 2020/21 apenas no encontro da 3.a jornada do agrupamento, em que a Juve goleou (1-4) os húngaros do Ferencváros, com bis de Morata.