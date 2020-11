Depois de alguns dias de sol, a chuva vai regressar a todo o território continental, sendo esperada também uma pequena descida da temperatura máxima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira a previsão aponta para céu muito nublado e períodos de chuva, que passam a regime de aguaceiros nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde, onde podem ser localmente intensos e acompanhados de trovoadas e ocasionalmente sob a forma de granizo, e de neve acima de 1600 metros de altitude.

Haverá uma pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões Norte e Centro, mas uma pequena descida da temperatura máxima.

As máximas vão variar entre os 16 graus, em Faro, Setúbal e Lisboa, e os oito graus, na Guarda. Já as mínimas vão chegar aos 11 graus, em Faro, Aveiro e no Porto, e Bragança e Guarda serão os distritos mais frios, com as mínimas a atingir os cinco graus.

Na quinta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoadas na região sul, e de neve acima de 1600 metros de altitude. É esperada uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima na região Sul.

Já na sexta-feira, há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até meio da tarde e as temperaturas deverão continuar a descer.