O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, no distrito do Porto, anunciou, esta terça-feira, que atingiu o limite na capacidade de tratamento de doentes infetados com o novo coronavírus. O hospital dispõe de 39 camas para internamento de doentes covid-19 e estão todas ocupadas.

"Com as atuais 39 camas alocadas a doentes infetados com SARS-Cov-2, o Centro Hospitalar atingiu o limite máximo da capacidade instalada para o efeito, o que acarreta algum condicionalismo na atividade cirúrgica. Das sete camas afetas ao tratamento de doentes covid-19, existentes em outubro, o Centro Hospitalar dispõe agora de 39, mercê da evolução crítica da situação, com o consequente aumento de internamentos", informou a unidade, através de um comunicado.

O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde destaca ainda que a ideia de tornar a unidade num Hospital covid-Free foi impossibilitada pelo "crescimento abrupto" da pandemia e hoje em dia todo o 2.º piso do edifício, onde funcionavam os serviços de cirurgia e medicina interna, está a ser utilizado para o tratamento exclusivo de doentes covid-19.

"A readaptação das instalações hospitalares à dimensão da pandemia fez concentrar igualmente, no primeiro piso da unidade da Póvoa de Varzim toda a área cirúrgica, mantendo-se a unidade de Vila do Conde como unidade Covid-free, para doentes de medicina interna", explica ainda a unidade hospitalar na nota.

Vila do Conde e Póvoa de Varzim estão entre os 17 municípios do país com mais casos de covid-19. A Póvoa do Varzim regista 1.626 infetados por cada 100 mil habitantes e Vila do Conde 1.605.