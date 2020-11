Uma fuga de gás obrigou à evacuação de uma escola primária na Guarda, esta terça-feira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local, citada pela agência Lusa, foram retirados oitenta alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Estação.

De acordo com a mesma fonte, por indicação do médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda três crianças foram transportadas para o serviço de urgências do hospital local - duas das crianças apresentavam sintomas de má disposição (vómitos) e outra ansiedade.

O alerta para os bombeiros foi dado pelas 14h37.

No local estiveram 16 elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP, da proteção civil municipal e da VMER, auxiliados por sete viaturas.