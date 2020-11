A atuação da polícia durante o desmantelamento de um acampamento improvisado de migrantes no centro de Paris na noite de segunda-feira está a gerar críticas e indignação, tendo o Governo francês pedido um relatório sobre os incidentes registados.

Na segunda-feira à noite, a polícia dispersou algumas centenas de migrantes e ativistas que tinham montado um acampamento improvisado com dezenas de pequenas tendas numa praça no centro da capital francesa, numa ação que pretendia reivindicar nomeadamente alojamentos de emergência.

Após terem derrubado as tendas, as forças policiais recorreram a gás lacrimogéneo e a granadas atordoantes para dispersar as pessoas, tendo perseguido algumas dessas pessoas pelas ruas. Existem relatos que algumas foram agredidas com bastões.

Ainda na noite de segunda-feira, e através da rede social Twitter, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, classificou as imagens do desmantelamento do acampamento como "chocantes" e pediu "um relatório detalhado" sobre os incidentes ao prefeito da polícia de Paris, Didier Lallement.

Segundo as agências internacionais, a polícia de Paris esclareceu que o acampamento foi desmantelado porque era ilegal e que "convidou" os migrantes a procurarem alojamento em locais disponibilizados pelo Estado ou por organizações de ajuda.