A petrolífera saudita Aramco anunciou hoje que um ataque dos rebeldes iemenitas Huthis à sua fábrica em Jeddah causou um "grande buraco" num reservatório de petróleo, provocando uma explosão e um incêndio que foi rapidamente extinto.

Os rebeldes do Iémen, apoiados pelo Irão, dispararam na segunda-feira um míssil contra um complexo da Saudi Aramco, situado naquela grande cidade do oeste da Arábia Saudita, causando o incêndio de um reservatório de petróleo.

"Há danos significativos no teto (do reservatório), é um grande buraco de quase dois metros por dois metros", declarou o diretor da fábrica, Abdallah al-Ghamdi, durante uma visita com a imprensa organizada pela empresa.

"O fogo foi extinto em muito pouco tempo, demorou apenas cerca de 40 minutos", mas o incêndio foi grande, disse, confirmando que não houve vítimas.

A fábrica, que tem no total 13 reservatórios, fornece produtos refinados, incluindo querosene, à zona oeste do país.

Os Huthis têm realizado vários ataques contra a Arábia Saudita que lidera uma coligação militar internacional que intervém no Iémen desde 2015 em apoio às forças do governo e contra os rebeldes.