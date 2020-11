Fonte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) confirmou que existe neste momento um processo inspetivo na Fundação, relativa aos técnicos externos de mseuologia.

A inspeção tem como objetivo “apurar as características da prestação de actividade pelos técnicos externos de museografia da Fundação de Serralves, que está ainda em curso”, afirmou aquela autoridade à agência Lusa.

Em setembro, a ACT concluiu uma inspeção que acusava indícios da existência de 21 colaboradores do serviço educativo da Fundação a exercer como “falsos recibos verdes”. Os casos foram participados no Ministério Público, e a inspetora-geral da ACT, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves e representantes dos trabalhadores foram ouvidos no Parlamento, em setembro deste ano.