A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou, esta terça-feira, que a UE chegou a acordo com a empresa norte-americana Moderna sobre a vacina contra o novo coronavírus, que apresenta uma eficácia de 94,5% contra a doença, para aquisição de 160 milhões de doses da mesma.

"Amanhã vamos aprovar um sexto contrato para até 160 milhões de doses da vacina da Moderna", escreveu Von der Leyen no Twitter. Nas palavras da governante, a Europa está a "construir um dos mais mais vastos portefólios de vacinas contra a Covid-19" do mundo. "Vacinas seguras e efetivas ajudam-nos a acabar com a pandemia", acrescentou Von der Leyen.

