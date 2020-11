Duas pessoas foram encontradas mortas, esta terça-feira de manhã, com ferimentos de arma de fogo, no interior de uma autocaravana de matrícula italiana, no Cabo Carvoeiro, em Peniche.

Segundo o Correio da Manhã, o INEM e os bombeiros de Peniche estiveram no local e ainda tentaram, sem sucesso, reanimar as vítimas.

No local está também a PSP a investigar as circunstâncias do caso e a Polícia Judiciária deverá agora ser chamada.