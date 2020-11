O Forte de Pierre-Levée, na Île d’Yeu, na costa atlântica francesa, não tinha fama de lugar confortável.

No mês de novembro de 1945, um canalha bem apessoado, que se confirmara como herói durante a Grande Guerra – chamaram-lhe o Vencedor de Verdun –, vivia momentos muito desagradáveis nessa zona do Hexágono de onde se vê, no horizonte, para leste, a silhueta de La Rochelle.

Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, criador do Regime de Vichy, uma farsa grotesca que fazia dessa parte da França algo abaixo de uma colónia nazi, estava a expiar os seus pecados. Colaboracionista não é, certamente, uma palavra agradável.

Mas como adjetivo servia-lhe tão bem como a farda com que decidiu surgir, de livre vontade, no tribunal militar que o julgou entre 23 de julho e 15 de agosto desse ano. As medalhas podiam brilhar e tilintar no seu peito. Mas Pétain tornara-se um ser desprezível.

