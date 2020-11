Empurrar com a barriga até quando?

As ameaças à democracia, decência entre povos e pessoas e ao estado de direito são hoje mais que muitas e grassam no seio das nossas comunidades. Se os líderes europeus, até ao momento, não tiveram a coragem política para impor a obrigação do cumprimento daquilo que é a essência fundamental de um espaço político como a União Europeia, pois que seja a linguagem do dinheiro a falar.

Apesar de todas as dificuldades inerentes à criação de uma resposta financeira no seio da União Europeia, os Estados-Membro e as instituições da União lá conseguiram encontrar um mecanismo de financiamento aos países. Mecanismo esse que, como é sabido, passa pelo próximo quadro plurianual de financiamento comunitário e por um mecanismo de financiamento “imediato” (fundo de recuperação), como forma de apoiar as economias nacionais a superar mais esta crise motivada pela pandemia.

Neste momento, encontra-se pendente a aprovação final do Conselho Europeu relativamente ao trabalho já desenvolvido pelos restantes órgãos da UE, em especial, o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu, que aprovou a condição de financiamento ao cumprimento das regras de um Estado de Direito.

Esta deliberação coloca os líderes da Hungria e da Polónia entre a espada e a parede. Se aprovarem isto no Conselho verão o financiamento às suas economias escapar-lhes entre os dedos, uma vez que a sua evolução recente tem sido exatamente no sentido oposto a um Estado de Direito democrático. São por demais conhecidos e evidentes os atropelos aos direitos, liberdades e garantias dos seus cidadãos, a perseguição política, a tentativa de subjugação do poder judicial ao poder político e o “assassinato” da imprensa livre.

Não deixa de ser triste que, no seio da União Europeia, tenha de se condicionar financiamento, aos seus Estados-Membros, ao cumprimento do artigo 2 do Tratado da União. Isto, coloca-nos face a uma realidade, ainda mais triste, que é as instituições europeias terem deixado chegar isto a este ponto.

A situação em que todos nos encontramos, países e cidadãos europeus, não deixa de ser reflexo da complacência com que os gravíssimos atropelos do Estado de Direito foram sendo perpetrados por estes dois países.

Como cidadão europeu, por muito que custe dizer isto, pois as pessoas que mais precisam acabam por ser as principais lesadas, creio que este é o momento de confrontar estes dois países com a escolha. Continuar o caminho que têm vindo a trilhar, mas sem acesso a fundos europeus e eventualmente fora da União, ou regressar à moralidade de um Estado de direito democrático, como terão de ser todos os que desejam e sejam membros da União Europeia.

Haja a coragem necessária para o fazer. Até quando continuarão a empurrar com a barriga aqueles que se sentam à mesa do Conselho? A história já comprovou que a cedência nos princípios leva à cedência em tudo o resto e os resultados disso nunca foram menos que desastrosos.