Quando não há dinheiro, o corpo é que paga

Portugal não tem estofo financeiro para lutar com a maioria dos países europeus e é natural, por isso, que fique para último na aquisição das tão faladas vacinas contra a covid.

Com mais ou menos recolher obrigatório, com menos ou mais mobilidade, o que os portugueses querem saber é quando vão ter a vacina disponível – e isso está difícil de se saber.

Se o coronavírus não escolheu classes etárias ou sociais – embora os mais velhos sejam os mais atingidos e os que sofrem mais –, a pandemia deixa a nu que os mais pobres vão pagar mais e durante mais tempo.

É sabido que tanto grandes empresários como os mais descamisados do mundo morreram depois de terem sido contaminados mas, agora, a história será outra. Para que não fiquem dúvidas, é natural que quem vive numa casa sem as condições mínimas e com um agregado familiar extenso terá muito mais dificuldades em ficar em isolamento do que quem vive num duplex ou num apartamento com várias assoalhadas.

Mas, como dizia, a história, agora, é outra. Portugal não tem estofo financeiro para lutar com a maioria dos países europeus e é natural, por isso, que fique para último na aquisição das tão faladas vacinas contra a covid.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.