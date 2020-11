Há mais concelhos num nível de risco extremamente elevado para a transmissão de covid-19, mas nos concelhos que estavam em situação mais crítica registou-se um abrandamento da transmissão da doença. A Direção Geral da Saúde fez ontem o ponto de situação e divulgou a análise por concelho que no fim de semana levou o Governo a rever o mapa de risco a nível nacional. Sabe-se agora que foi tida em consideração a evolução da epidemia entre 6 de novembro e 19 de novembro, a última quinta-feira. Há agora 213 concelhos acima do patamar de 240 casos por 100 mil habitantes, quando na avaliação anterior, referente ao período entre 28 de outubro e 10 de novembro, eram 191.

O número de concelhos acima dos 960 casos por 100 mil habitantes, o patamar de risco mais elevado definido internacionalmente e agora adotado pelo Governo, subiu de 28 para 47. Mas os dados disponibilizados pela DGS mostram agora que já não é Paços de Ferreira a apresentar os níveis de contágio mais elevados. Este concelho – que esteve no epicentro do aumento explosivo de casos na região Norte, chegando a registar uma incidência acumulada a 14 dias superior a 4000 casos por 100 mil habitantes – baixou nesta última quinzena para os 2533 casos por 100 mil habitantes. Surge agora em segundo lugar atrás de Lousada, que também viu a incidência reduzir. Entre os dez concelhos com maior número de casos atendendo à população apenas Manteigas não pertence à região Norte. Consulte em baixo os níveis de incidência a 14 dias que colocam cada concelho nos diferentes patamares de risco.

Verifica-se um agravamento da incidência no alto Alentejo mas também no distrito de Bragança. Freixo de Espada à Cinta, que há duas semanas surgia em 12o lugar nos concelhos com maior incidência, ocupa agora o 5o lugar, com uma incidência acumulada de 2335 casos por 100 mil habitantes quando na última quinzena avaliada o registo era de 1546 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Na região de Lisboa, a situação melhorou em Coruche, o concelho até aqui mais afetado, mas piorou na área metropolitana. Lisboa e Cascais são os concelhos com maior incidência.

Como estão os diferentes concelhos – incidência cumulativa a 14 dias (6 a 19 nov)

Concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias

Lousada (2791), Paços de Ferreira (2533), Vizela (2523), Guimarães (2343), Freixo de Espada à Cinta (2335), Felgueiras (2221), Penafiel (2108), Fafe (2074), Manteigas (2029), Santo Tirso (1935), Celorico da Beira (1891) Vila Nova de Famalicão (1857), Trofa (1739), Paredes (1707), Belmonte (1688), Póvoa de Varzim (1626), Vila do Conde (1605), São João da Madeira (1544), Marco de Canavezes (1499), Oliveira de Azeméis (1492), Santa Maria da Feira (1477), Figueira de Castelo Rodrigo (1468), Barcelos (1333), Póvoa de Lanhoso (1330), Portalegre (1326), Crato (1278), Cinfães (1272), Valongo (1270), Vale de Cambra (1257), Castelo de Paiva (1255), Espinho (1254), Valença (1234), Braga (1221), Vieira do Minho (1216), Gondomar (1203), Amares (1197), Amarante (1139), Caminha (1102), Porto (1095), Vila Nova de Gaia (1082), Matosinhos (1064), Arouca (1038), Ovar (1004), Maia (978), Alfândega da Fé (967) Celorico de Basto (961) Alcanena (960)

Entre 480 e 960 casos

Arganil (944), Miranda do Corvo (944), Vila Verde (878), Ponte de Lima (869), Armamar (849), Santa Marta de Penaguião (849), Chaves (846), Cabeceiras de Basto (845), Esposende (813), Mora (797), Sátão (777), Guarda (770), Mealhada (728), Vila Nova de Paiva (725) Macedo de Cavaleiros (723), Fundão (710), Murtosa (700), Murça (696), Pampilhosa da Serra (694), Mogadouro (691), Mondim de Basto (691), Vila Pouca de Aguiar (677), Vila Real (677), Covilhã (675), Sabugal (671), Almada (661), Baião (651), Torre de Moncorvo (650), Valpaços (648), Figueira da Foz (633), Proença-a-Nova (630), Estarreja (627), Lisboa (625), Oliveira do Bairro (618), Cascais (612), Seia (612), Nisa (610), Constância (596), Águeda (593), Ílhavo (592), Vila Franca de Xira (589), Loures (584), Oliveira de Frades (584), Ourém (584), Sever do Vouga (582), Albergaria-a-Velha (580), Abrantes (578), Pombal (575), Arcos de Valdevez (573), Vila Nova de Foz Côa (569), Bragança (568), Cartaxo (566), Alijó (565), Odivelas (564), Azambuja (559), Reguengos de Monsaraz (559), Sabrosa (541), Vagos (532), Seixal (526), Mangualde (524), Mêda (523), Coruche (521), Boticas (520), Oleiros (520), Setúbal (520), Penela (519), Amadora (517), Cantanhede (514), São Pedro do Sul (513), Aveiro (508), Nazaré (508), Penamacor (505), Resende (503), Sines (503), Sintra (502), Mirandela (501), Lamego (498), Penacova (497), Tarouca (487)

Entre 240 e 480 casos

Mira (473), Monforte (471), Vila Nova de Cerveira (471), Anadia (470), Santarém (470), Montalegre (467), Coimbra (458), Mafra (457), Lousã (449), Castro Daire (441), Ribeira de Pena (432) Viseu (426), Trancoso (417), Peniche (415), Oeiras (414), Chamusca (413), Miranda do Douro (410), Salvaterra de Magos (409), Condeixa-a-Nova (406), Sardoal (401), Gavião (398), Vimioso (398), Évora (397), Torres Novas (392), Alenquer (386), Tomar (381), Penalva do Castelo(379), Redondo (378), Viana do Castelo (374), Nelas (370), Portimão (369), Castelo Branco (367), Cadaval (366), São João da Pesqueira (365), Barreiro (361), Vinhais (361), Moita (357), Almeirim (355), Viana do Alentejo (350), Entroncamento (348), Idanha-a-Nova (348), Alcobaça (347), Vila Nova de Poiares (346), Montijo (344), Palmela (344), Almeida (343), Campo Maior (343), Sesimbra (343), Sobral de Monte Agraço (338), Elvas (336), Peso da Régua (336), Grândola (335), Arruda dos Vinhos (331), Rio Maior (329), Vila Nova da Barquinha (322), Torres Vedras (321), Paredes de Coura (316), Porto de Mós (314), Terras de Bouro (314), Montemor-o-Velho (313), Vila do Bispo (310), Leiria (308), Monção (308), Faro (302), Albufeira (301), Ponte da Barca (295), Lagoa (294), Alcochete (293), Serpa (287), Arronches (284), Cuba (283), Ansião (282), Mortágua (273), Melgaço (272), Benavente (271), Penedono (270), Tondela (269), Estremoz (267), Marinha Grande (267), Alcácer do Sal (266), Soure (263), Lagos (254), Ponte de Sor (253), Mesão Frio (252), Vila Viçosa (248), Batalha (244), Montemor-o-Novo (243)