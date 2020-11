“Face a uma pandemia, o dever de planear é prioritário. O não planeamento em situações de previsível escassez de recursos pode levar a ineficiência e desperdício dos mesmos, perda evitável de vidas e uso de estratégias de priorização e racionamento, de outro modo desnecessárias”. O alerta surge num parecer do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, a que o i teve acesso, e que traça um conjunto de recomendações para a gestão da pandemia ao longo dos próximos meses.

Apesar das medidas recentemente tomadas de contenção e mitigação da pandemia, os intensivistas advertem que o país enfrenta um cenário em que “durante muitos meses” será necessário compatibilizar a admissão de doentes em cuidados intensivos com as patologias tradicionais e dos doentes com covid-19, e admitem que o aumento da procura possa levar a dificuldades na disponibilidade de recursos, “colocando os intensivistas em cenários de grande complexidade ética”.

Consideram que um racionamento de cuidados ou priorização de doentes só será admissível se tudo tiver sido feito para maximizar a capacidade de resposta, “em número e qualidade” das camas de medicina intensiva, e estabelecem os princípios gerais a que deve atender a resposta, desde os critérios que devem ser tidos em conta para ponderar a admissão de doentes em unidades de cuidados intensivos – seguindo-se o princípio de “máxima beneficência” – à preocupação de evitar uma política de “quem chega primeiro é servido primeiro” e à necessidade de garantir a mesma acessibilidade tanto a doentes críticos com covid como a doentes críticos com outras patologias que não covid.

