A alteração proposta pelo PS para a calendarização da contratação de profissionais para o próximo ano foi aprovada esta segunda-feira na especialidade orçamental – o Governo vai contratar 2.100 profissionais de saúde por semestre, de forma a alcançar 4.200 contratações ao longo de 2021.

“Os procedimentos para permitir as contratações identificadas no número anterior devem ser desenvolvidos de modo a permitir a concretização de 2100 contratações por semestre”, diz o texto.

Acontece que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) aprovada na generalidade, o Governo estabelecia que pretendia contratar 4.200 profissionais de saúde. Agora, com a proposta de alteração entregue pelos socialistas, fica fixado um calendário para as contratações. PS e PAN votaram a favor, os restantes deputados abstiveram-se.

“O reforço dos meios humanos do Serviço Nacional de Saúde é um compromisso reafirmado pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021”, refere a nota justificativa, acrescentando que o objetivo da alteração é “garantir uma rápida concretização da contratação dos 4200 profissionais de saúde é estabelecida uma calendarização".