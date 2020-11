Portugal ocupa o sétimo lugar no relatório da EF English Proficiency Index, que avalia mais de dois milhões de falantes não-nativos em inglês. O Porto lidera no mercado nacional, seguida de Coimbra, Braga e só depois Lisboa. Ainda assim, o país subiu cinco lugares relativamente ao relatório publicado no ano passado.

À frente de Portugal apresenta apenas Holanda, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega e Áustria. Em último lugar da lista estão o Omã, o Iraque e o Tajiquistão. A Europa é assim a região do mundo com maior proficiência para o inglês e o Médio Oriente com menor.

A par com os restantes países observados, os homens têm uma melhor qualificação no que toca a falar inglês. No entanto, as mulheres portuguesas estão acima da média dos homens a nível mundial com 61,3% contra 49,8. Também em consonância com os outros países, a faixa etária que melhor fala inglês são os jovens entre os 21 e os 25 anos.