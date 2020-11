O Governo da Arábia Saudita negou as informações veiculadas pelos media israelitas sobre um suposto encontro entre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Segundo vários meios de comunicação de Israel, Netanyahu, viajou no domingo em segredo à Arábia Saudita para se encontrar com o príncipe herdeiro saudita onde, de acordo com a agência oficial de notícias SPA, ambos "reviram as relações amistosas, as áreas de cooperação bilateral e formas de aprimorá-las" e "discutiram os últimos acontecimentos no Médio Oriente e as ações realizadas a respeito desses".

A SPA publicou uma foto da reunião em que apenas Bin Salman e Pompeo aparecem, acrescentando que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, e o embaixador dos Estados Unidos em Riade, John Abizal, também estiveram presentes.