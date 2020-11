A direção da Peugeot S.A. convocou uma Assembleia Geral extraordinária de acionistas para a 4 de janeiro de 2021, com a intenção de aprovar a operação de fusão com a Fiat Chrysler Automobiles.

No mesmo dia será realizada ainda uma assembleia especial de acionistas da PSA, titulares de direitos de voto duplo que vão deliberar sobre a operação.

O Groupe PSA anunciou também que a declaração de registo do Formulário F-4, registada pela FCA junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “Comissão”), com vista à fusão da FCA e da PSA, foi declarada efetiva pela Comissão a 20 de novembro.

Recorde-se que a fusão destes dois grupos, anunciada há cerca de um ano, dará origem ao quarto maior fabricante do mundo e aponta para sinergias na ordem dos 3,7 mil milhões de euros, em que a grande maioria desta poupança será do ponto de vista tecnológico, produtos e plataformas.

O acordo assinado prevê participações de 50% de cada uma das empresas e é deixada a garantia que não vão ser encerradas quaisquer fábricas já existentes.

Mas vamos a números. O novo grupo vai contar com mais de 400 mil trabalhadores e vai liderar o terceiro lugar do ranking do setor em termos de vendas: 8,7 milhões de veículos (9,5% do total global) das marcas Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Vauxhall, ficando apenas atrás da Volkswagen e da Renault.

As duas empresas revelaram, na altura, que as receitas do grupo irão ultrapassar os 170 mil milhões de euros por ano e deverão traduzir-se num resultado operacional de cerca de 11 mil milhões de euros.

Com esta fusão também haverá movimentos nas participações dos três acionistas de referência da PSA: o Estado francês (através do BPIFrance), a família Peugeot e o chinês Dongfeng.Os três têm atualmente uma participação equivalente, mas Dongfeng cederá 30,7 milhões de títulos da PSA e na nova entidade ficará com uma participação de 4,5%. O BPIFrance e a família Peugeot terão participações de 6% cada uma.