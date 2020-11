Em 2020, 61,1% das empresas portuguesas referem ter website próprio ou do grupo económico a que pertencem (+2,6 pontos percentuais face a 2019), revela esta segunda-feira o inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação nas empresas, da Sociedade da informação e do conhecimento, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A maioria dos websites avaliados disponibiliza a descrição dos produtos ou serviços e listas de preços e ligações ou referências a perfis de redes sociais da empresa (78,7% e 56,4% das empresas com website, respetivamente).

As vendas de bens e serviços realizadas através do comércio eletrónico, pelas empresas com dez e mais pessoas ao serviço, representaram cerca de 20% do total do volume de negócios em 2019 (+1% face ao ano anterior e +6 pontos percentuais face a 2015).

Em 2020, 29% das empresas compram serviços de computação em nuvem na Internet, com destaque para a compra do serviço de correio eletrónico e armazenamento de ficheiros (83,2% e 70,1% destas empresas, respetivamente).

O inquérito conclui ainda que cerca de 97% das empresas com dez ou mais pessoas ao serviço e 42,8% das pessoas ao serviço utilizam computador com ligação à Internet para fins profissionais. No mesmo ano,

Em 2019, mais de metade das empresas não analisaram big data por insuficiência de recursos humanos, conhecimentos ou competências nesta área. Ainda assim, 10,2% das empresas com dez ou mais pessoas ao serviço analisaram big data, com destaque para o método de análise machine learning (33,7% destas empresas).

Em 2020, 22,9% das empresas têm pessoal ao serviço especialista em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). As ações de formação para desenvolver as competências em TIC promovidas pelas empresas em 2019 destinaram-se, sobretudo, a pessoal de outras categorias que não TIC. Em 2019, 6,5% das empresas com dez ou mais pessoas ao serviço recrutaram ou tentaram recrutar especialistas em TIC, sendo que destas 44,5% tiveram dificuldade no preenchimento destes postos de trabalho.

Em 2020, 13,0% das empresas com dez ou mais pessoas ao serviço utilizam dispositivos ou sistemas interconectados que podem ser monitorizados ou controlados remotamente através da Internet (IoT) e 9,1% utilizam robôs industriais e/ou de serviço. Em 2019, 4,5% das empresas com dez ou mais pessoas ao serviço utilizaram impressão 3D, com impressoras 3D da empresa e/ou através de serviços de impressão prestados por outras empresas.