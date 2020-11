A Media Capital anunciou esta segunda-feira discordar dos entendimentos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao estatuto de Manuel Alves Monteiro, CEO do grupo na assembleia geral agendada para esta terça-feira.

Em comunicado enviado à CMVM, a dona da TVI diz “rejeitar os entendimentos da CMVM” quando o regulador diz que Manuel Alves Monteiro não devia ter sido designado para administrador independente da Media Capital porque “à data da sua designação exercia funções em empresas de acionista titular de participação qualificada”.

Para a Media Capital este entendimento não é verdadeiro uma vez que Manuel Alves Monteiro “era então unicamente administrador da sociedade Mystic Invest SGPS, S.A. sociedade detida em cerca de 60% pela Pluris Investements S.A. e esta última apenas adquiriu ações representativas do capital social da Sociedade em 14 de maio de 2020, conforme oportunamente comunicado ao mercado pela Sociedade”.

“E também não deveria ser designado de Administrador não executivo por a mesma CMVM entender, no que também não é acompanhada pela Sociedade, que o Senhor Dr. Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro “passou a exercer funções executivas imediatamente após a sua cooptação” sendo que a sua designação como Administrador-Delegado da Sociedade veio a ocorrer em 16 de julho do corrente ano. A Sociedade não subscreve e rejeita os entendimentos da CMVM atrás referidos”, diz ainda a Media Capital.

Na mesma nota, a Media Capital diz que Manuel Alves Monteiro foi nomeado para assumir o cargo de membro da Comissão de Auditoria da Sociedade, “sendo que a sua designação para membro da Comissão de Auditoria pressupunha a sua qualificação como Administrador Independente e como Administrador não executivo”.

Assim, é entendimento da Sociedade que, ainda que fosse de considerar Manuel Alves Monteiro como administrador não independente, “o que, como se referiu, se rejeita, tal facto não afeta a validade das deliberações tomadas na única reunião da Comissão de Auditoria ocorrida com a sua presença, a qual teve lugar no dia 19 de maio de 2020, porquanto se encontravam igualmente presentes na referida reunião os dois outros membros da referida Comissão de Auditoria e todas as deliberações aí tomadas o foram também com os votos favoráveis deste dois outros membros”.