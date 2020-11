O Atlético de Madrid continua a ser a estrela mais brilhante do céu da Liga espanhola: com João Félix a titular, os colchoneros receberam e venceram (1-0) o Barcelona. O golo que resolveu o clássico da prova vizinha, referente à 10.ª jornada, foi apontado por Ferreira Carrasco, no tempo de compensação da primeira parte. Com o triunfo, o conjunto de Diego Simeone registou a quinta vitória consecutiva na competição – é agora atual segundo classificado, a três pontos do líder surpresa Real Sociedad, que tem mais dois jogos disputados que a turma de Madrid. Com seis vitórias e dois empates, o Atlético é a única equipa que ainda não sofreu nenhuma derrota na La Liga. Na nova época, o único desaire registado pelos colchoneros aconteceu à entrada da nova edição da Liga dos Campeões, frente ao atual campeão europeu Bayern Munique. Já o Barcelona – que contou com o português Trincão nos últimos dez minutos da partida no Wanda Metropolitano – continua a afundar-se na tabela. Os blaugranas de Ronald Koeman averbaram a terceira derrota da época na Liga (antes tinham perdido frente ao Getafe e Real Madrid) e somam apenas 11 pontos – conseguidos com três triunfos e dois empates nas 8 rondas já cumpridas.

Ronaldo decisivo e triunfo de Mou

Em Itália, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo para a Juventus. A equipa de Turim bateu (2-0) o Cagliari na jornada oito da Serie A, com dois golos em cinco minutos (38 e 42’) do internacional português – que, aliás, faturou em todos os jogos da prova transalpina até agora, exceto nos dois encontros em que esteve ausente devido ao teste positivo à covid-19. Com três bis na nova época (frente ao Cagliari, Spezia e Roma), CR7 soma ainda mais dois golos: frente à Lazio e à Sampdoria, num total de 8 golos em cinco jogos – a Juve soma ainda o triunfo sobre o Nápoles na secretaria. Com 16 pontos, a eneacampeã italiana encontra-se no top-5 na tabela. Contudo, a liderança da Serie A ainda se jogava na noite deste domingo, entre o Nápoles e o Milan. O Sassuolo encontrava-se provisoriamente na liderança, com 18 pontos, mais um do que a equipa de Ibrahimovic e dos portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot. Já o conjunto de Mário Rui apresentava 14 pontos antes do encontro com os rossoneri.

Também em Inglaterra o topo da tabela podia conhecer mudanças na noite de ontem. O Liverpool de Diogo Jota recebeu o Leicester e em caso de vitória, os reds igualavam o Tottenham no primeiro lugar, com 20 pontos – os spurs venceram o duelo principal da ronda 9 da Premier League, com um triunfo (2-0) sobre o Manchester City de Pep Guardiola e dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Porém, noutro cenário, os foxes poderiam também chegar à liderança isolada da Liga inglesa: para verificar-se este segundo cenário, o Leicester tinha que vencer em Anfield.