Miguel Oliveira conquistou o Grande Prémio de Portugal, que se realizou este domingo em Portimão, encerrando assim a temporada no nono lugar do Campeonato do Mundo de MotoGP, com 125 pontos.

Depois de arrancar a partir da pole position pela primeira vez na sua carreira, o piloto da KTM Tech3 dominou a corrida do início ao fim, ganhando a segunda corrida no principal escalão de motociclismo mundial, com uma vantagem de 3.193 segundos sobre o segundo classificado, Jack Miller. Em terceiro lugar ficou Franco Morbidelli.

O campeão do Mundo de MotoGP é Joan Mir, como já se sabia. Franco Morbidelli conquista a prata e Aléx Rins fica com o último lugar do pódio.