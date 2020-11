Portugal contabilizou este domingo mais 4.788 casos de infeção por covid-19 – o registo mais baixo dos últimos 11 dias - e 73 óbitos devido ao novo vírus. Assim, desde o início da pandemia, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país tem um total acumulado de 260.758 casos e 3.897 mortes. O número de internados situa-se nos 3.151 infetados.

A Região Norte continua a ser a mais afetada, registando hoje 3.081 novos casos de infeção, segue-se Lisboa e Vale do Tejo que, pela primeira vez em duas semanas, registou um número de casos diários inferior a mil, com 844 infetados. Vem depois a Região Centro, com 487 casos nas últimas 24 horas. No Alentejo houve mais 122 infeções a registar e 73 no Algarve. No arquipélago dos Açores, este domingo, foram reportados 18 novos casos e mais 13 na Madeira.

No que diz respeito ao número de óbitos por covid-19, no Norte houve mais 39, em Lisboa e Vale do Tejo morreram 20 pessoas, no Centro 12 infetados, e no Alentejo dois. No Algarve e nas ilhas não houve qualquer óbito associado à covid-19 nas últimas 24 horas.

O número de internados atingiu hoje um máximo histórico: há 3.151 pessoas internadas nos hospitais portugueses com o novo coronavírus, mais 126 do que no dia anterior, destas, 491 estão em cuidados intensivos, mais seis do que no sábado.

Nas últimas 24 horas recuperaram mais 3.540 pessoas, de um total de 172.919 curados desde o início da pandemia. Por outro lado, há 83.942 casos ativos, mais 1.175.

Neste momento, as autoridades de saúde têm sob vigilância 81.667 casos, mais 1.146 de sábado para domingo.