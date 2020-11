Pelo terceiro dia consecutivo, Portugal registou mais de seis mil casos diários de covid-19. Foram confirmadas 6.379 infeções nas últimas 24 horas, elevando assim o número total de casos desde o início da pandemia para mais de 250 mil.

Foram ainda registados mais 62 óbitos por covid-19, segundo o boletim epidemiológico das autoridades de saúde. No total, já morreram 3.824 pessoas infetadas com a doença.

A região Norte continua a ser a que regista mais casos diários do novo vírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 4.070 casos, cerca de 62% do total de casos registados. Depois segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas 1534 infeções, 23% do total, a região Centro, com mais 656 casos,

No que toca ao número de óbitos, 24 das 62 das mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região Norte. 23 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 7 na região Centro, cinco no Alentejo e uma no Algarve. Nas ilhas, não foram confirmados óbitos relacionados com o novo vírus.

O número de internados diminuiu significativamente este sábado, com menos 54 internados (3025 pacientes internados). Por outro lado, os doentes em UCI aumentaram: Foram registados mais 4 utentes nestas unidades, elevando assim o número total de utentes infetados que necessitam de mais cuidados para 485.

Há mais 6379 recuperados da doença, o que aumenta para 169379 o número de pessoas que venceram a covid-19.

Existem 82767 casos ativos da doença e 80521 em vigilância.

Veja o boletim deste sábado aqui.