O Presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges, foi internado no Hospital de Abrantes, esta sexta-feira, "onde está a receber oxigénio" depois de ter sido infetado pelo novo coronavírus no passado dia 14 de novembro. O anúncio foi feito pelo autarca nas redes sociais.

"Num dia que parecia estar a correr bem, eis que termina numa cama do Centro Hospitalar de Médio Tejo para uma estadia que vai dar muita luta. É muito duro, acreditem", escreveu Miguel Borges, este sábado, no Facebook.

Miguel Borges disse, numa nota enviada á Lusa, que passou uma semana em isolamento domiciliário "com tosse, febre, dores e problemas respiratórios" e que acabou por ser internado devido ao agravamento dos sintomas. "Quando parecia que as coisas estavam a evoluir favoravelmente voltei a ter febres muito altas. Não podemos facilitar, porque isto é muito, muito duro", escreveu o presidente da Câmara do Sardoal, que integra os grupos de risco devido a algumas patologias como a diabetes e a hipertensão.