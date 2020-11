Um tiroteio num restaurante no Funchal, na ilha da Madeira, provocou a morte de um homem de 51 anos e deixou um de 43 ferido.

O alerta para o acidente foi registado às 23h00. Tudo começou com uma discussão verbal entre vários indivíduos que acabou num tiroteio. O suspeito, um homem de 64 anos, ter-se-á colocado em fuga após o crime. No entanto, as autoridades acabaram por detê-lo perto do local do crime, local onde residia, pode ler-se num comunicado da PSP da Madeira.

O óbito do homem de 51 anos foi declarado no local. Já o ferido foi transportado para o hospital para receber assistência médica. Até ao momento, as autoridades não referiram como se encontra a vítima.

O suspeito está fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de posse de arma proibida. Irá ser presente a primeiro interrogatório judicial este sábado, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.