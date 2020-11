O advogado de Donald Trump e antigo presidente da câmara de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, está ser alvo de risota na internet, depois de, numa conferência de imprensa em direto, lhe ter escorrido tinta do cabelo para a cara.

Giuliani falava aos jornalistas das acusações de fraude eleitoral, quando ocorreu o embaraçoso momento que levou à interrupção da conferência de imprensa.

O problema é que o antigo mayor de Nova Iorque não se apercebeu imediatamente do que estava acontecer, ou seja tinha suor e tinta a escorrer por ambos os lados da cara.

O incidente da tinta foi notícia em quase todos os órgãos norte-americanos e a na internet as imagens já são virais. O comentário mais repetido está relacionado com a falta de qualidade do produto usado pelo republicano.

Recorde-se que Rudolph Giuliani é o advogado nomeado pelo ainda Presidente Donald Trump para contestar os resultados das eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden.