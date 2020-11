A covid-19 fez mais uma vítima no setor do comércio. Desta vez, foi a Casa Villarino Bar, no Rio de Janeiro, que se viu obrigada a fechar portas após 67 anos de atividade.

O bar é um nome inevitável do mundo do Samba e da Bossa Nova. Por ele passaram nomes como Tom Jobim e Vinicius de Moraes, que juntos numa mesa desse estabelecimento escreveram "Orfeu da Conceição", peça teatral mítica das duas lendas da música brasileira.

Agora, fruto da pandemia global que se vive devido à covid-19, a Casa Villarino Bar terá de suspender a atividade, à espera de melhores dias, que lhe permitam voltar a abrir portas ao público carioca.