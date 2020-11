A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 46 anos, pela presumível autoria de dois crimes de violação, um na forma consumada e outro na forma tentada, de que foram vítimas duas mulheres, com 45 e 56 anos de idade.

De acordo com a PJ os factos ocorreram na cidade de Coimbra, no passado dia 12 deste mês. O suspeito abordou as vítimas, na rua, e levou-as para um local mais reservado, onde tentou forçá-las, com recurso à violência, a praticar consigo atos sexuais de relevo.

“Uma das vítimas, a primeira a ser abordada, conseguiu opor-se aos intentos do suspeito, tendo sido brutalmente agredida, enquanto a outra, apesar de ter oferecido resistência, foi incapaz de evitar que a violação se consumasse”, lê-se num comunicado da autoridade, emitido esta sexta-feira.

Segundo fonte da Diretoria do Centro da PJ, citada pela agência Lusa, as vítimas são duas mulheres que se dedicam à postituição naquela cidade. A mesma fonte adintou que os crimes ocorreram com o intervalo de uma hora entre eles.

O detido, com antecedentes criminais, nomeadamente por violência doméstica e ofensas à integridade física, tendo tido várias condenações com penas suspensas, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.