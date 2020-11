O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, revela que foram diagnosticados mais 6.994 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e registados mais 61 óbitos associados à doença.

Assim, o total acumulado de infetados aumentou para 249.498. Destes, um total de 3.762 não resistiram à covid-19.

No que diz respeito aos novos casos, o Norte continua a ser a região onde foram registados mais novos contágios, com 3.630 infetados em 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.805 novos casos, o Centro com 799, o Alentejo com 135 e o Algarve com 190. Nos Açores foram confirmados mais 29 diagnósticos positivos para covid-19 e na Madeira mais 1.

Dos 61 óbitos registados, 33 ocorreram no Norte, 15 na Grande Lisboa, 12 no Centro e um no Algarve.

Depois de ontem ter registado uma ligeira descida, o número de doentes internados em enfermaria devido à covid-19 voltou a aumentar esta sexta-feira. São agora 3.079, mais 62 do que ontem. Destes, 481, mais 23, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) – o pior registo em UCI desde o início da pandemia.

Por outro lado, mais 5.076 pessoas recuperaram da doença. São agora 163.000 os recuperados da covid-19 no país.

Atualmente, há 82.736 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 80.409 contactos sobre vigilância.