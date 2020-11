Um tiroteio em Paços de Brandão, no concelho de Santa Maria da Feira, provocou três feridos, na madrugada desta sexta-feira, avançou o Jornal de Notícias.

Tudo começou às 21h30 num café, quando sete indivíduos se envolveram numa discussão acesa depois de já terem ingerido bebidas alcoólicas. Depois de abandonarem o espaço, os desacatos continuaram e a discussão deixou de ser apenas verbal. "Ouvi vários tiros e depois vi um homem estendido no chão. Os outros pegaram nele, colocaram-no num carro e puseram-se em fuga", disse uma testemunha que preferiu o anonimato.

Três homens acabaram por dar entrada no hospital Santos Silva, em Gaia, com ferimentos de bala, o que fez as autoridades acreditarem que estes são alguns dos membros envolvidos na confusão.

A GNR de Lamas foi chamada ao local, mas ao chegar já nenhum dos envolvidos estava no local. A Polícia Judiciária do Porto esteve também presente e tomou conta da ocorrência.