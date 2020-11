A Câmara de Coimbra tem 500 mil euros em vales para compras que vai dar às famílias do concelho que perderam rendimentos durante a pandemia, anunciou a autarquia. Além de querer ajudar as famílias que residem no concelho, a câmara pretende também potenciar os estabelecimentos de comércio local da cidade.

Numa nota enviada à comunicação social, a câmara de Coimbra afirma que “vai apoiar as famílias do concelho, que perderam rendimentos durante a pandemia da COVID-19, com vales para dinamizar o comércio da cidade na época natalícia que se avizinha”. São 500 mil euros que a autarquia vai distribuir por estas famílias “em forma de vales de compras que, mediante a composição do agregado familiar, poderá variar entre os 160€ e os 460€ por família”.

Os vales só poderão ser usados em estabelecimentos de comércio local de Coimbra, em bens essenciais. No entanto, uma vez que se encaixam na época Natalícia, poderão também ser usados na compra de brinquedos para crianças.

Ainda não há informações sobre a inscrição das famílias, bem como dos estabelecimentos comerciais, prometendo ainda a autarquia revelá-las brevemente.

Esta mesma medida está também a ser aplicada noutras partes do país. É o caso da Estrela, em Lisboa, onde a junta de freguesia vai distribuir vales de 20 euros pelos alunos do concelho, num conjunto de medidas de “apoio direto à economia local”.