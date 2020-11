O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, falou, esta sexta-feira, depois de os partidos terem dado o seu parecer sobre o prologamento do Estado de Emergencia, sobre a evolução da pandemia no país e disse que o número de concelhos com elevados níveis de contágio irá aumentar.

"O quadro que temos, de acordo com os dados disponíveis, indica que o número de municípios irá quase certamente ultrapassar as duas centenas. Por isso, é preciso continuar a fazer a diferenciação que desde sempre foi feita na adoção de medidas", disse.

Para sustentar a sua afirmação, Eduardo Cabrita falou sobre a evolução do número de concelhos com mais de 240 casos por cem mil habitantes nas últimas duas semanas. No passado dia 2 de novembro eram 121 os municípios. No dia 12 de novembro, dez dias depois, "esse quadro de restrições, já ao abrigo do estado de emergência, alargado para 191 municípios".