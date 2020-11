O Presidente da República propôs esta quinta-feira ao Parlamento a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, como se pode ler numa nota divulgada esta quinta-feira no site da Presidência da República.

“Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta tarde em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando o estado de emergência por 15 dias, de 24 de novembro a 8 de dezembro”, diz a nota.

Ainda esta manhã, depois da reunião no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que “é necessário renovar o Estado de Emergência”, tendo em conta "tendência" dos números relativos à covid-19 em Portugal, salientando, no entanto que os portugueses estão “a ser exemplares na adoção das medidas”.

Pode ler aqui a versão completa do decreto enviado pelo chefe de Estado à Assembleia da República sobre a renovação do estado de emergência.

O debate e a votação da renovação do estado de emergência estão agendados para esta sexta-feira, dia 20 de novembro. No sábado, o Governo vai anunciar novas medidas, depois de reunião do Conselho de Ministros.