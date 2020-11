Um homem de 34 anos foi detido, esta segunda-feira à noite, por agredir a companheira em frente aos filhos do casal, de 4 e 10 anos de idade, na Ajuda, em Lisboa.

Segundo um comunicado da PSP, o homem estava "bastante alterado e com comportamentos agressivos" quando as autoridades chegaram ao local e chegou mesmo a ameaçar a mulher de morte. Quando viu os agentes, o mais velho dos filhos do casal estava em "completo estado de choque e solicitou ajuda de forma a salvaguardar a sua mãe e irmã", acrescenta a nota.

No local, os agentes verificaram ainda que os menores "estavam em perigo iminente de vida pelas condições deploráveis de salubridade e segurança da habitação, onde inclusivamente existiam medicamentos à disposição dos mesmos, e pelo estado debilitado da progenitora".

O suspeito foi detido e ficou em prisão preventiva. As crianças foram levadas para uma casa de acolhimento.